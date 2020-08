Effetto Covid sul mercato del lavoro, assunzioni -43% in 5 mesi (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni nel settore privato nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000. Secondo quanto rende noto l’Inps, rispetto allo stesso periodo del 2019 il calo è stato del 43% per Effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19. Questa contrazione è stata particolarmente negativa nel mese di aprile facendo registrare -83%, con un miglioramento a maggio pari a -57%. Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, in modo più accentuato per i contratti di lavoro a termine.Le trasformazioni da tempo determinato nel periodo gennaio-maggio 2020 sono risultate 229.000, anch’esse in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%; -43% per il mese di maggio); riguardo tale flessione è però da ricordare che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti.… - MediasetTgcom24 : Effetto Covid sulle assunzioni, Inps: -43% in meno nei primi cinque mesi #Coronavirus - Adnkronos : Effetto #Covid, in primi 5 mesi #assunzioni calate del 43% - CorriereCitta : Effetto Covid sul mercato del lavoro, assunzioni -43% in 5 mesi - Il_Vitruviano : RT @FQLive: #ULTIMORA Effetto Covid, Inps: assunzioni calate del 43% nei primi cinque mesi dell'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid, nel secondo trimestre certificati di malattia calati del 40,5% La Stampa Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione -98.000 a 1,006 mln, poco peggio stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 ago - Negli Stati Uniti, prosegue l'effetto coronavirus sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione. Il numero dei lavoratori che per la prima vol ...

Emilia Romagna, il Covid affonda il commercio: -13,1% nel trimestre

I numeri descrivono in modo plastico ed evidente la crisi del commercio ampliata in modo dirompente dall’effetto Covid19. Le vendite a prezzi correnti sono crollate infatti nel secondo trimestre del 2 ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 ago - Negli Stati Uniti, prosegue l'effetto coronavirus sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione. Il numero dei lavoratori che per la prima vol ...I numeri descrivono in modo plastico ed evidente la crisi del commercio ampliata in modo dirompente dall’effetto Covid19. Le vendite a prezzi correnti sono crollate infatti nel secondo trimestre del 2 ...