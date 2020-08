Effetto Covid sul mercato del lavoro, assunzioni -43% in 5 mesi (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni nel settore privato nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000. Secondo quanto rende noto l'Inps, rispetto allo stesso periodo del 2019 il calo è stato del 43% per Effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19. Questa contrazione è stata particolarmente negativa nel mese di aprile facendo registrare -83%, con un miglioramento a maggio pari a -57%. Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, in modo più accentuato per i contratti di lavoro a termine.Le trasformazioni da tempo determinato nel periodo gennaio-maggio 2020 sono risultate 229.000, anch'esse in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%; -43% per il mese di maggio); riguardo tale flessione è però da ricordare che, nel corso del 2019, ... Leggi su iltempo

