“Ecco il mio obiettivo…”. Gianni Sperti come non lo abbiamo mai visto: la foto social fa ‘boom’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Mentre si allunga la lista di vip contagiati in Costa Smeralda, Gianni Sperti ha voluto raccontare ‘l’altra Sardegna’. L’opinionista di “Uomini e Donne” si è fatto immortalare dal fotografo Simone Pilia mentre munge una vacca ad Arborea, un paese immerso nel verde incontaminato dei boschi circostanti in provincia di Oristano, famoso proprio per la produzione lattiero-casearia. Arborea infatti raccoglie circa il 90% del latte di vacca prodotto in Sardegna, per un volume annuo di circa 180 milioni di litri di latte, garantito in tutte le fasi della filiera produttiva, grazie all’attento controllo degli standard qualitativi. Gianni Sperti ha documentato in una serie di scatti la bellezza selvaggia dell’entroterra dell’Isola, lontana dal clamore e ... Leggi su caffeinamagazine

