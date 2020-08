Eboli, i chiarimenti del sindaco sul focolaio nell’azienda agricola (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, in una nota, ha diffuso ulteriori dettagli rispetto al focolaio che ha riguardato un’azienda agricola situata sul suo territorio, nella quale l’Asl, attraverso l’analisi dei tamponi, ha rilevato la presenza di 24 dipendenti positivi. Otto sono residenti a Eboli e 16 nei Comuni limitrofi. Dei lavoratori Ebolitani 6 erano già positivi e in quarantena obbligatoria e 2 nuovi casi si sono registrati oggi. Questi ultimi sono stati informati e posti in quarantena obbligatoria. Allo stato attuale, dunque, il quadro Ebolitano è il seguente: 5 persone sono ricoverate in struttura ospedaliera fuori Città (collegate al primo nucleo ... Leggi su anteprima24

