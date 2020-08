“È nato Leonardo!”. Fiocco azzurro per l’ex volto tv, mamma per la prima volta: “Ma c’è stato un problema” (Di giovedì 27 agosto 2020) Una bellissima notizia per l’ex protagonista di ‘Temptation Island’. Lara Zorzetto è infatti diventata mamma del piccolo Leonardo. Il parto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 26 agosto, ma l’annuncio è stato fatto qualche ora fa. Per lei si tratta del primo figlio. In passato la donna aveva annunciato che la fine della gravidanza era fissata per gli ultimi giorni di agosto e i tempi sono dunque stati rispettati. Anche se non tutto è filato liscio, come raccontato da lei stessa. Lara ha concepito il bimbo insieme al compagno Mattia, che adesso sono ufficialmente genitori. L’annuncio è stato fatto sulla pagina Instagram ufficiale di Lara, la quale ha riferito che è nato alle ore 16.31 e che pesa 3,340 chilogrammi. La nascita di ... Leggi su caffeinamagazine

donatda : #Repost lara.rosiezorzetto • • • • • • Milan, Italy ???????? Ragazze è nato Leonardo ?????? alle 16:31 e pesa 3.340 di… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, #LaraZorzetto è mamma: è nato il piccolo Leonardo! - twicolombotter : @migliaccio31 Il 'mio ultimo nato', Leonardo, ha compiuto due anni, il 29 luglio; ed è un'altra bella persona, di a… - nadbitti : RT @STEFANIABRIGAT1: Marco d'Oggiono, I tre arcangeli, Pinacoteca di Brera (MI). Il pittore, nato ad Oggiono (Lecco), fu allievo di Leonar… - STEFANIABRIGAT1 : Marco d'Oggiono, I tre arcangeli, Pinacoteca di Brera (MI). Il pittore, nato ad Oggiono (Lecco), fu allievo di Leo… -

