E' morto Beau, il cane di Tiziano Ferro non ce l'ha fatta: il messaggio straziante (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Beau non ce l'ha fatta. Il cane di Tiziano Ferro è morto e lo stesso cantautore di Latina, lo rende noto tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Ricoverato per via di una emorragia interna, il cuore dell'amico a quattro zampe non ha retto all'operazione. E' morto Beau, il cane di Tiziano Ferro non ce...

