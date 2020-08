Dybala Juventus, c’è il Bayern? Arriva la risposta di Rummenigge (Di giovedì 27 agosto 2020) Dybala Juventus – La Juventus cerca di trattenere i pezzi pregiati in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, quest’ultimo finito al centro dei rumours insistenti di mercato. Stando alle ultime voci ci sarebbe anche il Bayern Monaco sulle tracce dell’argentino, con il CEO del club bavarese che ha commentato recentemente l’indiscrezione. Dybala Juventus, c’è il Bayern? Arriva la risposta di Rummenigge Ecco quanto affermato da Karl-Heinz Rummenigge in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport: “È un grande calciatore ma non interessa al Bayern, così come Khedira. ... Leggi su juvedipendenza

Un azzardo, una scommessa, un predestinato. La notizia che Andrea Pirlo sarebbe stato il nuovo allenatore della Juventus prima ha sorpreso tutti e poi ha suscit ...

A tre giorni dall’inizio dal raduno pre-campionato della Juventus, Paulo Dybala si presenterà oggi per la prima volta al JTC della Continassa. Il numero 10 bianconero ha fin qui svolto un lavoro perso ...

