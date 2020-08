Duello nel Mar Mediterraneo (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua a crescere la tensione nel Mediterraneo orientale tra Grecia e Turchia. Il governo di Ankara ha annunciato che la nave di ricerca Oruc Reis – scortata da due fregate – continuerà le sue operazioni al largo di Cipro fino al primo settembre. Per la nave da ricerca della Turchia si tratta della seconda estensione … InsideOver. Leggi su it.insideover

La butto lì. Se #Messi va al #ManCity. #CR7 nel 2021 tornerà al suo vecchio #ManUnited per riaccendere un duello. Il campionato italiano è considerato scadente SOLO dagli italiani stessi, nel ridicolo tentativo di sminuire i successi altrui.

(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - Donald Trump sfida Joe Biden a sottoporsi insieme a lui ad un test antidroga in vista del loro primo dibattito tv il 29 settembre. Il presidente ha detto al Washington Ex ...

La recensione di Tea for 2: merenda all’ultimo punto!

Tea for 2 rappresenta una piccola sfida per due giocatori che tra fette di torta e tazze di tè si daranno battaglia all’ultima stellina per decretare, senza alcun dubbio, chi sarà il sovrano più amato ...

