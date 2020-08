Due Vip famosi sono positivi al Covid: uno dei due era in Sardegna (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo articolo . Due Vip davvero molto famosi sono stati trovati positivi al Covid: uno dei due era in Sardegna ed ha avuto modo di svelare cosa accadeva al Billionaire. Paul Pogba è stato trovato positivo al Covid così come Eliana Michelazzo. Entrambi questi Vip, il primo che è un famosissimo calciatore mentre la seconda è l’ex manager … Leggi su youmovies

Brad Pitt ha una nuova fidanzata, la modella Nicole Poturalski. Dunque, niente ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Dopo i tanti rumors che volevano un riavvicinamento tra i due, la speranza dei fa ...

Moltissimi vip hanno trascorso le vacanze in Sardegna, e tra loro vi sono anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta. Sembra che l’ex gieffino abbia incontrato con la fidanzata la condutt ...

