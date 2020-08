Due morti e feriti nel Wisconsin. Trump: ora la guardia nazionale (Di giovedì 27 agosto 2020) Valeria Robecco Nuova notte di proteste dopo il ferimento di Jakob Blake. La sorella: "Arrabbiata". Per protesta la Nba non gioca Le proteste contro le discriminazioni razziali irrompono nella campagna elettorale americana, mentre oggi si conclude la convention repubblicana con l'incoronazione di Donald Trump come candidato di Usa 2020. Nel terzo giorno di manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake, l'afroamericano ferito alla schiena dai colpi di pistola sparati da alcuni agenti, la battaglia andata in scena a Kenosha, in Wisconsin, è finita in tragedia, con due morti e un ferito. Da domenica la città è stata messa a ferro e fuoco dai dimostranti, che hanno infranto vetrine dei negozi, dato alle fiamme alcune auto e preso d'assalto il tribunale. Un caos al quale le forze dell'ordine hanno risposto ... Leggi su ilgiornale

