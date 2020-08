Dua Lipa, il castano di tendenza è dark chocolate (Di giovedì 27 agosto 2020) Capelli: i castani dell'AI 2019/20 sfoglia la gallery In controtendenza rispetto all‘ondata di nuove bionde o quasi – Kate Middleton inclusa – tipica di ogni estate, da oltre un mese Dua Lipa è tornata al suo colore naturale. E anche nell’ultimo post su Instagram ribadisce il concetto: il castano dark integrale è la il colore di capelli di tendenza per l’autunno. View this post on Instagram i know the guac is extra A post shared by DUA ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Colori capelli autunno 2020: Dua Lipa e il castano scuro cioccolato Io Donna Dua Lipa, il castano di tendenza è dark chocolate

In controtendenza rispetto all‘ondata di nuove bionde o quasi – Kate Middleton inclusa – tipica di ogni estate, da oltre un mese Dua Lipa è tornata al suo colore naturale. E anche nell’ultimo post su ...

Ecco le canzoni e i podcast più ascoltati dell’estate 2020

Questa è stata un’estate come nessun’altra prima d’ora, ma la musica e i podcast ci hanno fatto compagnia come sempre fornendoci una colonna sonora vivace e adatta alla stagione. Spotify rivela che “R ...

