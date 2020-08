Dragon Age 4: BioWare ci porta dietro le quinte del nuovo capitolo con un video (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è di certo il trailer che avremmo sperato di vedere quando abbiamo sentito il nome di BioWare ma ci si deve accontentare di questi tempi e sperare che la software house non abbia completamente perso il proprio tocco magico.In occasione della Gamescom Opening Night Live, BioWare ha pubblicato un dietro le quinte che ci svela alcune concept art e nuove informazioni sul progetto. Tra personaggi, ambientazioni e ispirazioni possiamo scoprire qualche nuovo dettaglio di un progetto però ancora avvolto nel mistero.Non viene chiamato Dragon Age 4 ma il prossimo Dragon Age. Ecco il video:Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dragon Age si è mostrato in una prima forma ufficiale come nuovo capitolo next gen in un video sul making of del gioco che dovrebbe essere a questo punto indirizzato su PS5 e Xbox Series X. NOTIZIA di ...Nonostante sia passato oltre un anno e mezzo dall'annuncio del nuovo Dragon Age, BioWare non ha mai condiviso nuove informazioni o pubblicato materiale inerente al progetto. Quest'oggi, durante l'Open ...