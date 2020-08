Dogtooth, la recensione: il Graal di Lanthimos finalmente si mostra al cinema (Di giovedì 27 agosto 2020) La recensione di Dogtooth, il secondo film di Yorgos Lanthimos del 2009, rimasto inedito in Italia fino ad oggi. Sembra strano aver aspettato tutto questo tempo per poter scrivere finalmente la recensione di Dogtooth, il secondo film del regista greco Yorgos Lanthimos rimasto inedito da noi in Italia per ben undici anni dalla sua uscita. In questa attesa snervante e inspiegabile, nel frattempo, Lanthimos non è rimasto con le mani in mano e ha realizzato altri quattro film che ben conosciamo. Infatti, a partire da The Lobster del 2015, anche il pubblico italiano è riuscito a conoscere e apprezzare in misura via via sempre maggiore il cinema del regista greco che, seppur evolvendo nello stile e nella capacità di ... Leggi su movieplayer

