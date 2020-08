Djokovic-Bautista in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2020 proporranno lo scontro fra Novak Djokovic e Roberto Bautista Agut, rispettivamente numero 1 e 8 del seeding. Il serbo ha sconfitto agevolmente Jan-Lennard Struff ai quarti di finale, mentre l’iberico è riuscito ad avere la meglio su Daniil Medvedev. Il match promette grandi emozioni, con protagonisti di grande valore pronti a darsi battaglia. L’evento andrà in scena oggi, giovedì 27 agosto, come terzo match sul campo centrale (dopo Konta-Azarenka), dunque non prima delle ore 21.00 italiane. Sky Sport Uno garantirà la diretta televisiva della sfida, con Sky Go a fungere da supporto streaming. Peraltro, Sportface.it offrirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface

