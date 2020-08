Dj morta: parroco Venetico, 'erano una bella famiglia, siamo vicini a Daniele' (2) (Di giovedì 27 agosto 2020) (Messina) - Dell'inchiesta non ha molta voglia di parlare. Si arriverà mai alla verità? "Non mi occupo di questo - spiega - ho conosciuto una bella famiglia, un papà e una mamma con il loro bambino, questo è il mio pensiero e il mio ricordo". Non si sbilancia sull'ipotesi dell'omicidio-suicidio di Viviana che, secondo una delle probabili ipotesi investigative, si sarebbe tolta la vita dopo avere ucciso il bambino. "Io rispetto il lavoro degli inquirenti, fanno il loro lavoro" e aggiunge subito dopo: "Ho avuto modo di apprezzare questa famiglia", dice. Nei giorni scorsi, dopo il ritrovamento del corpicino sgraziato di Gioele, il parroco ha organizzato una veglia di preghiera a cui hanno partecipato Daniele Mondello e i suoi parenti per ricordare Viviana e il loro bambino. ... Leggi su iltempo

StraNotizie : Dj morta: parroco Venetico, 'erano una bella famiglia, siamo vicini a Daniele' -

Ultime Notizie dalla rete : morta parroco Dj morta: parroco Venetico, 'erano una bella famiglia, siamo vicini a Daniele' (3) La Sicilia Il parroco di Venetico: "Erano una bella famiglia"

Don Cleto D'Agostino, il parroco, arriva poco prima delle 17 in parrocchia ... Le persone vanno rispettate da vive e da morte".

Airuno: le note di Ed Sheeran per il commosso addio ad Amanda Memeo, morta a 23 anni

AIRUNO – “Ci hai insegnato a non arrenderci. Il coraggio però non basta per guarire”. C’era tutta Airuno oggi, giovedì, al funerale di Amanda Laura Memeo, la ragazza di 23 anni morta martedì dopo aver ...

Don Cleto D'Agostino, il parroco, arriva poco prima delle 17 in parrocchia ... Le persone vanno rispettate da vive e da morte".AIRUNO – “Ci hai insegnato a non arrenderci. Il coraggio però non basta per guarire”. C’era tutta Airuno oggi, giovedì, al funerale di Amanda Laura Memeo, la ragazza di 23 anni morta martedì dopo aver ...