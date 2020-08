Dj morta: il farmacista di Venetico, 'mio figlio e Gioele giocavano insieme, siamo tutti sconvolti' (2) (Di giovedì 27 agosto 2020) (Messina) - Giovanni Pirrotta fa fatica a parlare. Si deve fermare, fa un passo indietro e poi riprende. "Adesso dobbiamo mantenere il rispetto per il padre che ha perso il figlio e pure la moglie. Un dolore inimmaginabile". Il farmacista non vedeva Viviana "da prima del lockdown". "Come tutti gli abitanti in quel periodo era rimasta in casa. Il paese era vuoto. Però poi non l'ho più vista e il 3 agosto ho saputo della scomparsa sull'autostrada. Una tragedia infinita". Giovanni Pirrotta non riesce più a parlare. Gli si avvicina la madre, anche lei farmacista, che lo abbraccia. "Non riusciamo ancora a credere a quanto accaduto. Non possiamo capire cosa sia successo quel 3 agosto in autostrada. Spero che si faccia luce...". Leggi su liberoquotidiano

Venetico Marina (Messina), 27 ago. (Adnkronos) - "Mio figlio, quando ha visto ieri la foto di Gioele in televisione ha gridato: 'Guarda papà, c'è Gioele!' e io non sapevo cosa dirgli. Mi sono commosso ...

Agosto nero, l’asfalto uccide più del Covid

La sessantenne Cinzia Zanardi deceduta ieri è la sesta vittima delle strade pisane in pochi giorni: un bilancio terribile dopo il lockdown .

