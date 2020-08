Distanziamento istinto protettivo, ma spinta sociale vince: il caso dei pesci (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Il Distanziamento sociale in presenza di un rischio di contagio? E' un istinto protettivo. Ce l'hanno sia gli animali che l'uomo: in pratica sarebbero 'programmati' per adottarlo, spinti dall'esigenza di evitare di incappare in una malattia infettiva. Eppure, è un istinto difficile da seguire, perché spesso vince un altro impulso, quello che spinge a socializzare con gli altri. Il caso di un piccolo pesce - Poecilia reticulata il suo nome tecnico, noto ai più come Guppy - insegna. A studiarlo per capire meglio come funziona il meccanismo anche nell'uomo è stata una scienziata, Jessica Stephenson, che guida lo Stephenson Lab of Disease Ecology and Evolutionary Parasitology dell'università di ... Leggi su liberoquotidiano

noncred0 : @avanzingocce Quante paure indotte da leggende metropolitane. Esserini innocui, con un sistema di distanziamento ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento istinto Distanziamento istinto protettivo, ma spinta sociale vince: il caso dei pesci Il Tempo La Norma di Bellini va in scena al Luglio Musicale di Trapani

Venerdì 28 agosto e in replica il 30 agosto, alle ore 21.00, va in scena al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” a Trapani, Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, una delle opere più popolari del ...

Migranti, l’azzardo di Musumeci

Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, uomo della destra al governo dell’isola da quasi tre anni, ha alzato il tiro contro il governo nazionale, “ordinando” l’immediato sgombero di tutti ...

Venerdì 28 agosto e in replica il 30 agosto, alle ore 21.00, va in scena al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” a Trapani, Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, una delle opere più popolari del ...Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, uomo della destra al governo dell’isola da quasi tre anni, ha alzato il tiro contro il governo nazionale, “ordinando” l’immediato sgombero di tutti ...