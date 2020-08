Diana Del Bufalo irriconoscibile, la perdita di peso è sorprendente (Di giovedì 27 agosto 2020) Diana Del Bufalo ha pubblicato tra le sue stories di Instagram uno scatto in cui con orgoglio mostra i risultati ottenuti grazie all’esercizio e cibo sano”. Diana Del Bufalo (fonte Instagram @DianadelBufalo)L’attrice e cantante, dopo la rottura con Paolo Ruffini, sembra essersi ripresa alla grande. La sua vita da allora è totalmente cambiata: nuovo fidanzato, nuovi impegni lavorativi e un fisico molto più tonico. La fine della relazione con il conduttore Mediaset l’ha messa a dura prova, tanto che più volte sui social Diana si è mostrata sofferente. Ma grazie al percorso dallo psicologo e l’aiuto da parte della famiglia e degli amici, l’attrice si è risollevata. Adesso sta vivendo ... Leggi su chenews

materbi : RT @scoprimaterbi: Oggi si parte! LE AVVENTURE DI BIA ritornano a @Festambiente - 19/23 agosto - Rispescia (GR)! 'IL GIRO DEL MICRO MONDO I… - LaStampa : Il gioielliere e l’inchiesta per la tragedia del Pont de l’Alma. - Diana_Alarcon3 : RT @Bitiiez: [INFO]?? ¡Adelanto del episodio 3 de 'In The Soop'! #KCAMexico #OnBTS @BTS_twt?? - maria_paola63 : RT @ERT_Teatro: ?????? ???? ???????? ??` ???? ?????????? ?? ???????????? Reading con Michele Lisi e Diana Manea 27 agosto - ore 19 - Parco del Cavaticcio di Bol… - VanityFairIt : Da Lady Diana a Veruschka, a Jackie Kennedy: le icone del passato ispirano trucco e hair style sulle passerelle per… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Del Diana Del Bufalo, il vestitino è troppo corto: gambe in vista e delirio sexy. Ruffini, ecco cosa ti sei perso LiberoQuotidiano.it A Montecassiano il festival della poesia "I fumi della fornace"

Saranno presenti tra gli altri, nei i vari incontri e performance, Giuditta Chiaraluce, Carlo Selan, Andrea Franzoni, Nicola Passerini, Marilina Ciaco, Lucamatteo Rossi, Valentina Lauducci, Mariangela ...

Lady Diana ha una figlia segreta? Oggi avrebbe 39 anni e si chiamerebbe Sarah

A distanza di tanti anni si continua a parlare di Lady Diana e della sua vita che purtroppo, come sappiamo tutti, è stata piuttosto addormentata. Ad ogni modo, nonostante comunque la Principessa sia m ...

Saranno presenti tra gli altri, nei i vari incontri e performance, Giuditta Chiaraluce, Carlo Selan, Andrea Franzoni, Nicola Passerini, Marilina Ciaco, Lucamatteo Rossi, Valentina Lauducci, Mariangela ...A distanza di tanti anni si continua a parlare di Lady Diana e della sua vita che purtroppo, come sappiamo tutti, è stata piuttosto addormentata. Ad ogni modo, nonostante comunque la Principessa sia m ...