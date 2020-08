Di Maio: “Rispettiamo i patti. Non siamo noi l’intoppo per la legge elettorale” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ministro per gli affari esteri svela che il Movimento 5 Stelle è pronto per le alleanze con la maggioranza. “Anche il Pd ha votato per la riduzione dei parlamentari”, dichiara Di Maio al Corriere. Luigi Di Maio fa le carte alle prossime manovre del Governo nazionale. Il ministro per gli affari esteri ha provato … L'articolo Di Maio: “Rispettiamo i patti. Non siamo noi l’intoppo per la legge elettorale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Felix09845599 : RT @RadioSavana: Di Maio, in arte #DiMaioQuattroDenari: 'Dai noi c'è una regola: due mandati e poi te ne torni al tuo lavoro. Non cadrò nel… - andremartella : RT @RadioSavana: Di Maio, in arte #DiMaioQuattroDenari: 'Dai noi c'è una regola: due mandati e poi te ne torni al tuo lavoro. Non cadrò nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Rispettiamo