Di Maio: “Il taglio dei parlamentari non è antipolitica. L’accordo con il Pd va rispettato” (Di giovedì 27 agosto 2020) Di Maio “Il taglio dei parlamentari non è antipolitica” Per Luigi Di Maio “tutte le forze politiche che hanno votato in parlamento” dovrebbero essere d’accordo con il referendum per il taglio dei parlamentari, nonostante i ripensamenti e i malumori interni sorti nei diversi partiti a meno un mese dal voto. Ieri, in un’intervista al Corriere della Sera, il segretario dem Luca Zingaretti ha ribadito quali sono le condizioni del Pd per votare sì, e cioè l’accordo preso all’indomani della formazione del governo giallo-rosso dalle due forze di maggioranza – legge elettorale e correttivi ai regolamenti delle Camere – per non avere una riduzione dei parlamentari senza un ... Leggi su tpi

