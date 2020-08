Di Maio: 'Dimezzare i parlamentari non è antipolitica' e poi rassicura il Pd (Di giovedì 27 agosto 2020) 'Va rispettato il patto con Zingaretti. Il taglio degli eletti non è antipolitica'. 'Sulla legge elettorale noi siamo d'accordo. Il governo l'ho formato io insieme a Zingaretti e c'era un patto, far ... Leggi su globalist

“Va rispettato il patto con Zingaretti. Il taglio degli eletti non è antipolitica”. “Sulla legge elettorale noi siamo d’accordo. Il governo l’ho formato io insieme a Zingaretti e c’era un patto, far v ...

Referendum? E il Pd chiede la riforma della legge elettorale... ma sarebbe stato meglio dimezzare gli stipendi non tagliare i parlamentari

A mio giudizio sarebbe stato molto più opportuno tagliare gli stipendi dei parlamentari, dimezzarli, piuttosto che ridurre il numero dei parlamentari, la rappresentatività dei cittadini sui territori ...

