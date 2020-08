Di Maio difende il taglio dei parlamentari: "Non è antipolitica" (Di giovedì 27 agosto 2020) “Va rispettato il patto con Zingaretti. Il taglio degli eletti non è antipolitica”. “Sulla legge elettorale noi siamo d’accordo. Il governo l’ho formato io insieme a Zingaretti e c’era un patto, far viaggiare le due cose parallelamente. Per noi quel patto va rispettato”. In un’intervista al “Corriere della Sera” Luigi Di Maio dice che taglio dei parlamentari e riforma della legge elettorale devono andare di pari passo e come Movimento si dice pronto “a votare una nuova legge elettorale già prima della fine dell’estate”.Questa, aggiunge Di Maio, ”è la nostra posizione, ribadita ieri anche da Vito Crimi. E’ limpida, cristallina, quindi se ... Leggi su huffingtonpost

“Va rispettato il patto con Zingaretti. Il taglio degli eletti non è antipolitica”. “Sulla legge elettorale noi siamo d’accordo. Il governo l’ho formato io insieme a Zingaretti e c’era un patto, far v ...

Il deputato ravennate Alberto Pagani invita al “confronto con la Cina, senza tabù ideologici e rinunce ai nostri valori”

L’analisi del membro della Commissione Difesa su relazioni diplomatiche ed economiche del nostro paese con la Cina. La visita in Italia del Ministro degli Esteri cinese è occasione per alcune riflessi ...

"Va rispettato il patto con Zingaretti. Il taglio degli eletti non è antipolitica". "Sulla legge elettorale noi siamo d'accordo. Il governo l'ho formato io insieme a Zingaretti e c'era un patto, far v ...