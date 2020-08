Di Maio apre al Pd: 'Possiamo votare la legge elettorale entro l'estate' (Di giovedì 27 agosto 2020) 'Il patto con il Pd va rispettato. Se c'è qualche intoppo va cercato altrove ma non nel Movimento' dice il ministro degli Esteri riferendosi ai contrasti sulla nuova legge all'interno della ... Leggi su tg.la7

