Destiny 2 | Oltre la Luce in un nuovo trailer incentrato sul potere della Stasi

Destiny 2: Oltre la Luce è la nuova espansione in arrivo il 10 novembre che aggiungerà nuove sottoclassi per i tre personaggi presenti nel gioco. Con questo contenuto affronterete nuovi nemici e passerete al lato oscuro.Il Titano riceverà Behemoth, che consentirà di lanciare frammenti di Stasi che attraverseranno il terreno, lo Stregone otterrà il "Vincolatore dell'Ombra" che vi permetterà di distruggere i nemici con il gelo, mentre il Revenant del Cacciatore consentirà di usare un boomerang rimbalzante."Un nuovo potere è scaturito dall'antica nave piramidale sulla frontiera ghiacciata di Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie. Unisciti agli altri guardiani in Destiny 2:

