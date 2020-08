Destiny 2: Oltre la Luce in un nuovo trailer che mostra il potere della Stasi (Di giovedì 27 agosto 2020) Destiny 2: Oltre la Luce è la nuova espansione in arrivo il 10 novembre che aggiungerà nuove sottoclassi per i tre personaggi presenti nel gioco. Con questo contenuto affronterete nuovi nemici e passerete al lato oscuro.Il Titano riceverà Behemoth, che consentirà di lanciare frammenti di Stasi che attraverseranno il terreno, lo Stregone otterrà il "Vincolatore dell'Ombra" che vi permetterà di distruggere i nemici con il gelo, mentre il Revenant del Cacciatore consentirà di usare un boomerang rimbalzante."Un nuovo potere è scaturito dall'antica nave piramidale sulla frontiera ghiacciata di Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie. Unisciti agli altri guardiani in Destiny 2: ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Destiny 2 Oltre la Luce, il nuovo trailer svela le Sottoclassi Stasi - Rafirafi2412 : RT @skeggia_06: @MasterAb88 My Home My Destiny è una serie che a breve comincerà la 2^ stagione ed oltre ad avere 2 attori formidabili, qua… - jdior72 : RT @skeggia_06: @MasterAb88 My Home My Destiny è una serie che a breve comincerà la 2^ stagione ed oltre ad avere 2 attori formidabili, qua… - emmapersempre36 : RT @skeggia_06: @MasterAb88 My Home My Destiny è una serie che a breve comincerà la 2^ stagione ed oltre ad avere 2 attori formidabili, qua… - skeggia_06 : @MasterAb88 My Home My Destiny è una serie che a breve comincerà la 2^ stagione ed oltre ad avere 2 attori formidab… -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny Oltre Destiny 2: Oltre la Luce alla Gamescom Opening Night Live iCrewPlay.com Marvel's Avengers, un nuovo eroe verrà svelato nella War Table della prossima settimana

Marvel's Avengers ha la nuova War Table fissata per il primo settembre 2020 e durante l'evento verrà svelato un nuovo eroe e alcuni dettagli sui primi contenuti aggiuntivi post-lancio. NOTIZIA di Gior ...

Suicide Squad e Gotham Knights: la DC Comics torna, ma non convince appieno

Warner Bros. ha finalmente svelato Suicide Squad e Gotham Knights, i giochi DC Comics che riporteranno Batman e soci sulle nostre console e PC: ci hanno convinto? Warner Bros., dopo mesi di rumor e in ...

Marvel's Avengers ha la nuova War Table fissata per il primo settembre 2020 e durante l'evento verrà svelato un nuovo eroe e alcuni dettagli sui primi contenuti aggiuntivi post-lancio. NOTIZIA di Gior ...Warner Bros. ha finalmente svelato Suicide Squad e Gotham Knights, i giochi DC Comics che riporteranno Batman e soci sulle nostre console e PC: ci hanno convinto? Warner Bros., dopo mesi di rumor e in ...