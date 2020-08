Deputato pentastellato positivo al Covid: “La Costa Smeralda ha lasciato il segno su di me” (Di giovedì 27 agosto 2020) Stefano Vignaroli ha contratto il Coronavirus durante la sua vacanza in Sardegna. E in un post su Facebook, il Deputato rassicura tutti: “Sto bene, sorrido perché sono fortunato e a breve potrò tornare libero di muovermi”. Continuano ad arrivare nuovi casi di persone positive al Covid-19, durante le proprie vacanze in Sardegna. Ne parliamo ormai … L'articolo Deputato pentastellato positivo al Covid: “La Costa Smeralda ha lasciato il segno su di me” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Stefano Vignaroli è positivo al Covid 19. Il parlamentare romano, un passato da attivista nei comitati contro la discarica di Malagrotta, attraverso un post ha comunicato quali sono le proprie condizi ...

Dal candidato unico alle candidate contro: per Grillo, Genova, resta terra di problemi

L’unico deputato pentastellato che ha richiesto il bonus dei 600 euro per le partite Iva è Marco Rizzone, eletto nel collegio uninominale Liguria 4 che, tecnicamente, si chiama “Genova- Unità urbanist ...

