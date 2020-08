“Denunciato”. Andrea Bocelli, dopo il dramma anche la bruttissima sorpresa: cosa è successo al tenore (Di giovedì 27 agosto 2020) Un brutto guaio per Andrea Bocelli: dopo la morte di Pallina, la cagnolina di famiglia, l’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Aidaa – ha presentato una denuncia contro ignoti “per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa” citando però espressamente Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti come persone che possono ricostruire nei dettagli la vicenda di quanto accaduto sulla barca e sulle eventuali motivazioni per le quali la cagnolina è stata lasciata sola. Fatto questo che, secondo l’associazione, ne ha determinato la caduta in mare e il conseguente annegamento. Nella denuncia firmata dal presidente Aidaa si sostiene testualmente che: “Secondo quanto dichiarato in un post e riportato dalla stampa nazionale e locale ... Leggi su caffeinamagazine

