De Micheli sul condannato per violenza sessuale rieletto a capo dell’azienda di trasporti: “Sono sgomenta, venga rimosso” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sono sgomenta come donna, prima ancora che come Ministra dei trasporti”. Così Paola De Micheli ha commentato su Facebook la notizia della rielezione di Giulio Ferrara, ex direttore dell’azienda di trasporti Sita condannato in via definitiva per violenza sessuale, come presidente del Consorzio trasporti Basilicata. La vittima degli abusi – risalenti al 2009 – era una sua dipendente, e oggi lavora per una delle aziende che fanno parte del consorzio. “Apprendo dai giornali che il signor Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio trasporti Basilicata, pur a seguito di una condanna in via definitiva per violenza sessuale su ... Leggi su ilfattoquotidiano

