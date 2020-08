De Micheli: “Condannato per violenza sessuale rieletto a capo dell’azienda di trasporti lucana? Sono sgomenta, venga rimosso” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sono sgomenta come donna, prima ancora che come Ministra dei trasporti”. Così Paola De Micheli ha commentato su Facebook la notizia della rielezione di Giulio Ferrara, ex direttore dell’azienda di trasporti Sita condannato in via definitiva per violenza sessuale, come presidente del Consorzio trasporti Basilicata. La vittima degli abusi – risalenti al 2009 – era una sua dipendente, e oggi lavora per una delle aziende che fanno parte del consorzio. “Apprendo dai giornali che il signor Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio trasporti Basilicata, pur a seguito di una condanna in via definitiva per violenza sessuale su ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : De Micheli su Giulio Ferrara: “Condannato per violenza sessuale e rieletto. Sono sgomenta. Ho fatto di tutto affinc… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: De Micheli su Giulio Ferrara: “Condannato per violenza sessuale e rieletto. Sono sgomenta. Ho fatto di tutto affinché… - repubblica : Basilicata, Consorzio Trasporti, De Micheli: 'Sgomenta per nomina presidente condannato per violenza sessuale' - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: De Micheli su Giulio Ferrara: “Condannato per violenza sessuale e rieletto. Sono sgomenta. Ho fatto di tutto affinché… - Noovyis : (De Micheli: “Condannato per violenza sessuale rieletto a capo dell’azienda di trasporti lucana? Sono sgomenta, ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Micheli “Condannato Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera