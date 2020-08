De Maggio assicura: "Calciatori impazziti per le nuove maglie, piacciono molto" (Di giovedì 27 agosto 2020) Sui social sono montate diversi giorni fa le polemiche per le nuove maglie del Napoli 2020/21, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli le nuove divise hanno avuto un feedback più che positivo da chi dovrà indossarle: i Calciatori. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : De Maggio assicura: 'Calciatori impazziti per le nuove maglie, piacciono molto' - NicolaSabbion : RT @AngeloTani: Andrà tutto bene?? “Tra maggio e luglio il bambino ammazzato di botte: “la procura di Genova dice di avere spedito ai colle… - AngeloTani : Andrà tutto bene?? “Tra maggio e luglio il bambino ammazzato di botte: “la procura di Genova dice di avere spedito… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio assicura

Tutto Napoli

Il primo cittadino ha assicurato di essere in buone condizioni fisiche e di aver disposto la chiusura del Municipio per due giorni, 27 e 28 agosto, per permettere la sanificazione e lo screening a dip ...Il 30 agosto è il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. Lo rende noto l’Inps. L’articolo 9, comma 8 del ...