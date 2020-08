DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 28 agosto: Aylin mette la madre di Can contro Sanem (Di giovedì 27 agosto 2020) Cinquantatreesimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno Nuovo appuntamento con le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Continua la programmazione della soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti principali. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale? Gli spoiler rivelano che Can si renderà conto che Sanem è solo vittima di un complotto, quindi la convincerà di tornare in azienda. Mentre Alyn continuerà a tramare alle spalle della Aydin raccontando delle bugia alla madre del fotografo. Can rivuole Sanem alla Fikri Harika Le anticipazioni del 53esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno ... Leggi su kontrokultura

