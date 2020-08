DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 28 agosto 2020:Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: SERENA fa una scoperta… su LEONARDO?Per convincere Sanem a rientrare in azienda e rendersi utile alla campagna in favore della “Compass sport” gestita da Ceyda, Can si improvvisa garzone di bottega, ma il risultato non è dei migliori. Tuttavia, il fotografo riesce effettivamente a convincere la ragazza. Nel frattempo Aylin, nel tentativo di screditare Can, telefona ad Huma, la madre dell’uomo, e le chiede di cedere il suo pacchetto di azioni della Fikri Harika ad Emre, sottolineando che ormai il figlio maggiore è completamente sotto il giogo di Sanem. Mevkibe, eletta Presidente dell’Associazione a discapito ... Leggi su tvsoap

