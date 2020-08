Davos, edizione 2021 del World Economic Forum posticipata alla prossima estate (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Rinviata a causa dell’emergenza Covid-19 l’edizione 2021 del World Economic Forum. Nessun incontro a Davos a gennaio ma in programma c’è, comunque, un “incontro di alto livello digitale”. “La decisione non è stata presa facilmente, dal momento che la necessità di riflettere su un percorso di recupero comune nell’era post-Covid-19 e dare forma al Grande Reset, per i leader globali, era urgente”, ha spiegato Adrian Monck, amministratore delegato del Forum. “Il consiglio degli esperti è che non possiamo riunirci in gennaio in modo sicuro” si legge nella nota firmata da Monck. I dettagli relativi alle nuove date e al luogo del meeting annuale non sono ancora noti e ... Leggi su quifinanza

