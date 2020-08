Dalle Regioni via libera alle indicazioni operative per la gestione dei focolai nelle scuole. Ancora dubbi su trasporto e dimensionamento delle aule (Di giovedì 27 agosto 2020) Via libera della Conferenza delle Regioni al documento con le “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. “A parte una modifica per renderlo più coerente con gli altri documenti – ha spiegato la coordinatrice all’Istruzione, Cristina Grieco – è stato condiviso. Domani c’è la conferenza unificata e ci sarà il via libera definitivo”. “E’ bene avere tutti una linea di condotta uguale”, ha aggiunto l’assessore toscano, Grieco. Diversa è invece la situazione che riguarda il trasporto: il tavolo sui trasporti è ... Leggi su lanotiziagiornale

