Dall’Argentina, il futuro di Messi: tre anni al Manchester City e poi biennale a New York (Di giovedì 27 agosto 2020) La prima pagina del Mundo Deportivo delinea il futuro di Leo Messi una volta lasciato il Barcellona. “Il City in agguato” sarebbe la prossima destinazione, come confermato dalla foto della Pulce che saluta Pep Guardiola. Conferme in tal senso arrivano anche dall’Argentina, dove alcuni rumor assicurano che i Citizens avrebbero già pronto un contratto triennale per il numero dieci. Una volta terminata l’esperienza inglese, l’argentino terminerebbe la sua carriera con un biennale al New York Fc. 'El City, al acecho' en nuestra portada de este jueves #portada #deporte https://t.co/zFzHEH0whR pic.twitter.com/OPcHeOndKV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 26, 2020 Leggi su sportface

