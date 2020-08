Dalla Spagna, Messi ha deciso: il suo futuro sarà in Premier League (Di giovedì 27 agosto 2020) Il divorzio sarebbe ormai cosa fatta: Leo Messi e il Barcellona separano le loro strade. Un addio clamoroso perché non pronosticabile fino a qualche mese fa. Il tracollo in Champions e gli screzi con il ds Eric Abidal e il presidente Josep Maria Bartomeu sono stati elementi importanti che hanno portato alla rottura tra le parti.caption id="attachment 1007085" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionDESTINAZIONESecondo quanto riportato dal portale Cuatro.com, il fuoriclasse argentino avrebbe già deciso la sua destinazione. Il futuro della Pulce dovrebbe essere in Premier League, alla corte del Manchester City. Con i Citizens ritroverebbe il vecchio maestro Pep Guardiola, insieme al quale ha vinto le Champions League nel 2009 e nel 2011. ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna, contatti stretti e stranieri: i nuovi casi del Foggiano. La situazione nel resto della Puglia l'Immediato Ceprano Covid, due nuovi casi: un bimbo di 7 anni ed una ragazza di 20

Nella Asl di Viterbo sono 3 i casi e sono 2 con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna', conclude D'Amato. Nella Asl di Latina sono 3 i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si conf ...

Covid Lazio, 152 nuovi casi

D’Amato: “Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) e in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). Se la Sardegna non accetta la reciprocità dei test ...

