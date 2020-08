Dal Kenya arriva Enda, il nuovo brand di scarpe da running (Di giovedì 27 agosto 2020) L'idea di progettare una scarpa da running completamente 'made in Kenia' nasce nel 2015, quando Navalayo Osembo e Weldon Kennedy si sono incontrati con l'interesse reciproco di creare un prodotto da ... Leggi su corrieredellosport

L’idea di progettare una scarpa da running completamente “made in Kenia” nasce nel 2015, quando Navalayo Osembo e Weldon Kennedy si sono incontrati con l’interesse reciproco di creare un prodotto da c ...

Nasce in Kenya Enda, il nuovo brand di calzature da running ecosostenibile

Nel 2016 più di 1.000 persone da tutto il mondo si sono riunite per sostenere una campagna di crowdfunding, per realizzare la prima scarpa da corsa keniota: la Iten. Il modello prende il nome dal paes ...

L'idea di progettare una scarpa da running completamente "made in Kenia" nasce nel 2015, quando Navalayo Osembo e Weldon Kennedy si sono incontrati con l'interesse reciproco di creare un prodotto da c ...Nel 2016 più di 1.000 persone da tutto il mondo si sono riunite per sostenere una campagna di crowdfunding, per realizzare la prima scarpa da corsa keniota: la Iten. Il modello prende il nome dal paes ...