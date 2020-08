Daisy Ridley a Giffoni 50: 'Viviamo in un mondo che fa paura, pieno di terrore' (Di giovedì 27 agosto 2020) Daisy Ridley è stata ospite in streaming della 50esima edizione del Giffoni Film Festival . Dialogando con i giurati. la 28enne attrice ha spiegato di preferire i ruoli che danno speranza in quanto '... Leggi su tgcom24.mediaset

cinemaniaco_fb : ?????????????? #Giffoni50, Daisy Ridley: «Dal set di Star Wars mi sono a portata a casa una spada laser»… - BestMovieItalia : #Giffoni50, Daisy Ridley: «Dal set di Star Wars mi sono a portata a casa una spada laser» - - nDoY2Y2PBkwJ6SP : RT @giffonifilmfest: Oggi su - BalramS75324393 : RT @giffonifilmfest: Oggi su - Bell79217031 : RT @giffonifilmfest: Oggi su -

Ultime Notizie dalla rete : Daisy Ridley

TGCOM

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Daisy Ridley è stata ospite in streaming della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Dialogando con i giurati. la 28enne attrice ha spiegato di preferire i ruoli che danno speranza in quanto "vi ...