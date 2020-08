Da ottobre il progetto Genova Jeans (Di giovedì 27 agosto 2020) La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Grandi eventi, commercio e artigianato Paola Bordilli, ha approvato la delibera che dà avvio a Genova Jeans, il progetto di valorizzazione delle origini genovesi del Jeans. Il progetto sarà presentato il 3 ottobre a Palazzo Tursi, data in cui al Museo di Villa Croce verranno anche esposte in anteprima 23 opere realizzate da artisti italiani – coinvolti dall’associazione Arte Jeans di Londra – su tela Jeans Candiani, che saranno donate alla città in vista del futuro Museo del Jeans. Seguirà un evento di charity “dress code Jeans” organizzato da Ambasciatori di Genova nel Mondo, fondazione ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : ottobre progetto Au Revoir. Arriva in Francia il progetto di arte partecipata sul jeans di Ettore Favini. Le foto Artribune Il governo italiano deve presentare , entro ottobre , una sorta di Recovery Plan

coerente con i criteri fissati dall'Ue. L'indirizzo politico governativo sembra essere quello di impiegare il 40% dei fondi attribuiti a vantaggio del Sud d'Italia; non ho pregiudiziali contrarietà di ...

Oltre Tevere: dal 5 settembre fotografia d’autore e turismo lento lungo il fiume sovrano della città eterna

ROMA – Oltre 400 km di percorso a piedi, attraverso 4 regioni e 56 comuni d’Italia, per un mese di cammino alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dell’intera penisola. E’ Oltre Tevere, un i ...

