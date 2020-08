Da Martina Franca a Cisternino, la Puglia si accende con il «Festival dei sensi» (Di giovedì 27 agosto 2020) Torna dal 28 al 30 agosto il Festival dei sensi, la manifestazione che per un week end intero animerà con lezioni di altissima qualità, argomenti inattesi, mostre speciali e conversazioni sorprendenti la mitica valle dei trulli. Le emozioni sono al centro di questa nuova edizione. Un safari culturale – nelle parole di chi lo ha ideato, Milly Semeraro - che per primo ha aperto al pubblico i luoghi più belli e sconosciuti di quell'angolo di Puglia, da Martina Franca a Cisternino, alla scoperta di autentici gioielli che sarebbero altrimenti rimasti segreti. «Non basterebbe una pagina per elencare le scoperte di questi anni – prosegue la curatrice - dalle dimore principesche alle antiche cave dismesse, dai ponti ai trulli diroccati. Senza mai tradirli, ... Leggi su panorama

BARI - Dal primo agosto ad oggi i casi attualmente positivi in Puglia sono passati da 112 a 637 (+525). Oggi giovedì 27 agosto 2020: i casi totali di persone colpite da coronavirus covid19 in Puglia s ...

Martina Franca: esterno della sede della Lega imbrattato, solidarietà del sindaco al candidato "Gesto ignobile"

Dichiarazione di Franco Ancona, sindaco di Martina Franca: Esprimiamo ferma condanna per l'atto vandalico che ha imbrattato la sede del Coordinamento cittadino della Lega. Si tratta di un gesto ignobi ...

