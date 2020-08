Curling, i convocati azzurri per il Baden Masters 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Riparte il Curling a livello internazionale e per l’Italia il primo appuntamento è quello del Baden Masters 2020, in Svizzera, appuntamento del circuito CCT. Tre giorni di gare di alto livello con le finali in programma domenica, ecco i convocati azzurri stabiliti dal direttore tecnico Ulrik Schmidt: Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) e Sebastiano Arman (Aeronautica Militare). Leggi su sportface

