Cristiano Ronaldo, il gol al Lione è il più bello della Champions (Di giovedì 27 agosto 2020) NYON, Svizzera, - Il gol di Cristiano Ronaldo segnato contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League è stato eletto "Gol della stagione". Al sondaggio proposto dal sito dell'... Leggi su corrieredellosport

