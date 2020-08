Cristiano Ronaldo esalta la Juventus: “Pronti a conquistare il mondo” (Di giovedì 27 agosto 2020) La Juventus volta pagina. Archiviata la breve e poco esaltante parentesi con Maurizio Sarri, i bianconeri scommettono su Andrea Pirlo e sognano di tornare protagonisti in Europa, senza ovviamente perdere di vista l'Italia, il terreno di caccia preferito. Nel mirino il decimo scudetto consecutivo e la Coppa Italia che manca da due stagioni.caption id="attachment 1013215" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionAMBIZIOSOCi sono grandissime aspettative sui bianconeri, come confermato dallo stesso Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese affida a Instagram la sua riflessione: "Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. ... Leggi su itasportpress

