Cristiano Ronaldo, ‘bello ma… inutile’: il gol al Lione il migliore della Champions League (Di giovedì 27 agosto 2020) Tanto bello quanto inutile. Il gol di sinistro di Cristiano Ronaldo al Lione è stato votato come il migliore della passata edizione di Champions League. Il portoghese trionfa davanti a Sabitzer, Cuadrado, Suarez e Gnabry.Cristiano Ronaldo: suo il gol più bello della Champions Leaguecaption id="attachment 1013213" align="alignnone" width="510" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionCome rende noto il sito ufficiale della Champions League attraverso i canali social, la rete del 2-1 di Cristiano Ronaldo nel match tra la Juventus e il Lione ... Leggi su itasportpress

tancredipalmeri : Juventus presente con ben due gol su tre sul podio dei gol più belli della Champions in questa stagione. Vince Cri… - FIFAcom : ?? Most goals in a European Cup/@ChampionsLeague campaign: 17 – @Cristiano in 2013/14 16 – Cristiano in 2015/16 1… - SkySportsStatto : ?? Most goals in a #UCL season: 17 Cristiano Ronaldo, 2013-14 16 Cristiano Ronaldo, 2015-16 15 Cristiano Ronaldo, 2… - MorgSteve : RT @AlfredoPedulla: Andrea Agnelli in Grecia per prendere Cristiano Ronaldo e portarlo a casa Juve. Ultimi accordi, botti del 10 luglio. Ce… - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo, 'bello ma... inutile': il gol al Lione il migliore della Champions League -… -