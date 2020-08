Covid19, l’ISS conferma: età media dei contagiati 29 anni, quasi tutti asintomatici (Di giovedì 27 agosto 2020) L’istituto superiore di sanità conferma l’aumento dei contagi nelle ultime quattro settimane: età media 29 anni e quasi tutti asintomatici. Scende l’età media dei nuovi contagiati da Covid19, si tratta soprattutto di giovani di rientro dalle vacanze. L’ISS sottolinea che siamo tornati ai livelli di giugno e che la situazione generale sta peggiorando velocemente. Il … L'articolo Covid19, l’ISS conferma: età media dei contagiati 29 anni, quasi tutti asintomatici proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

chiru_daniela : RT @SkyTG24: Come sarà gestito un eventuale contagio in classe? Cosa prevede L'Iss su #scuola e #covid19 ?? - fuckyou_ceci : Il Veneto dice no alle bugie che ci vogliono raccontare. L’ISS indica come morti da #COVID19 anche negativizzati mo… - RedattoreSocial : #Scuola, dalle regioni l'ok alle linee guida per la gestione dei casi #Covid19. Via libera alle 'Indicazioni operat… - AngeloCioe : RT @AntonioCoimbr11: Tutta stammuina per #COVID19, Pandemia, Emergenza Internazionale, Vaccino Si, Vaccino No, OMS, ISS, DPC, CTS, Europa,… - AntonioCoimbr11 : Tutta stammuina per #COVID19, Pandemia, Emergenza Internazionale, Vaccino Si, Vaccino No, OMS, ISS, DPC, CTS, Europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 l’ISS Apple da record, cosa c’è dietro il successo della società fondata da Steve Jobs? Corriere della Sera