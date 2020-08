Covid19 al Billionaire, clienti non rintracciabili: lasciati nomi falsi. Sileri: “Apriremo inchiesta” (Di giovedì 27 agosto 2020) Impossibile rintracciare i clienti del Billionaire che potrebbero aver contratto il Covid19, nei registri del locale hanno lasciato nomi e numeri di telefono falsi. Una pratica diffusissima tra i giovani in tutta Italia, quasi una moda e un gioco che vede i registri dei locali pieni di pseudonimi, nomi di fantasia e numeri di telefono … L'articolo Covid19 al Billionaire, clienti non rintracciabili: lasciati nomi falsi. Sileri: “Apriremo inchiesta” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : 'C'era una calca si persone ammassate senza mascherine a Porto Cervo'. Antonella Mosetti , positiva al #Covid19, sp… - 6000sardine : Sulla #Santanche che dice che #Briatore è stato ricoverato per un’infiammazione alla prostata sinceramente siamo pr… - Emanuela_Corda : ??????????? BREVE STORIA TRISTE 17 agosto 2020 Briatore indignato spara a zero contro il Governo per la chiusura delle… - MasNobile : RT @ItalicaTestudo: Se Salvini non ha la mascherina va multato.. Se alle Feste dell'Unità c'è assembramento e zero mascherine va tutto bene… - RobertoBonfatt1 : RT @ItalicaTestudo: Se Salvini non ha la mascherina va multato.. Se alle Feste dell'Unità c'è assembramento e zero mascherine va tutto bene… -