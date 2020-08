Covid tra gli influencer, Raffaella Mennoia si sfoga sui social:”Pseudo vip nei locali per farsi vedere” (Di giovedì 27 agosto 2020) Raffaella Mennoia ha dato sfogo ai suoi pensieri sul suo profilo social di Instagram. Questa volta si è rivolta a tutti gli influencer che hanno trascorso le vacanze in Italia, in Sardegna per la precisione, contagiandosi e facendo rischiare anche gli altri con i quali sono stati a contatto. LO SFOGO DI Raffaella Mennoia – … L'articolo Covid tra gli influencer, Raffaella Mennoia si sfoga sui social:”Pseudo vip nei locali per farsi vedere” Leggi su dailynews24

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - LegaSalvini : #MORELLI: Quella di Musumeci è una corsa contro il tempo, perché il Covid si sta diffondendo a macchia d'olio tra i… - RadioRadicale : L'amore negato da ingiusti provvedimenti anti-#Covid. L'interpretazione delle relazioni stabili e il divieto di ri… - miglio_x : RT @ilRomanistaweb: #PremierLeague, #Pogba positivo al Covid. 8 giocatori del #Chelsea in quarantena Il centrocampista francese è stato te… - s_rocco : RT @GianniCuperIoPD: Indecisi tra covid e prostatite solo se non si sa qual è la faccia e qual è il culo. #Briatore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tra "Sono stata tra i primi casi di covid a Roma. Ho ancora dolori. I vicini hanno paura di me" L'HuffPost "Ho viaggiato con la febbre", "Sei da denuncia". Scatta l'ira contro Federico Fashion Style

Il boom di contagi da coronavirus tra i personaggi famosi non si arresta, ma come se questo non bastasse ecco innescarsi anche la polemica. A finire nel mirino del popolo social è Federico Fashion Sty ...

Pogba positivo al Coronavirus: niente Nazionale

Anche il centrocampista del Manchester United, in isolamento, è stato colpito dal covid-19. Convocati nella Francia Camavinga, Nzonzi e Rabiot. Anche Paul Pogba è stato colpito dal coronavirus, lo rip ...

Il boom di contagi da coronavirus tra i personaggi famosi non si arresta, ma come se questo non bastasse ecco innescarsi anche la polemica. A finire nel mirino del popolo social è Federico Fashion Sty ...Anche il centrocampista del Manchester United, in isolamento, è stato colpito dal covid-19. Convocati nella Francia Camavinga, Nzonzi e Rabiot. Anche Paul Pogba è stato colpito dal coronavirus, lo rip ...