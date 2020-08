Covid in Campania, De Luca frena sulla riapertura delle scuole: «Oggi non ci sono le condizioni» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all'apertura dell'anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire».... Leggi su ilmattino

giomo2 : RT @Adnkronos: #Covid, #DeLuca: 'Campania resta regione più sicura'. E critica il Nord - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid, 130 nuovi positivi in Campania LEGGI LA NEWS: - mattinodinapoli : Covid in Campania, De Luca frena sulla riapertura delle scuole: «Oggi non ci sono le condizioni» - Adnkronos : #Covid, #DeLuca: 'Campania resta regione più sicura'. E critica il Nord - RivieccioNicola : Covid, 130 nuovi positivi in Campania -