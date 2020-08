Covid, il bollettino di oggi: aumentano ancora i nuovi casi, +1.411 in 24 ore (Di giovedì 27 agosto 2020) Covid bollettino 27 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nuova crescita dei contagi in Italia, oggi sono 1.411 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.367. Nessuna regione ha fatto registrare zero contagi da ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 263.949 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 5, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.463. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi sono 21.932, con un incremento di 1.179 unità rispetto a ieri. I guariti salgono di 225 in 24 ore, oggi sono 206.554. (in aggiornamento) L'articolo proviene da UrbanPost. Leggi su urbanpost

