Covid, focolaio a Cortina al Summer festival: l'annuncio di Zaia, «500 persone da controllare»

Coronavirus Veneto, il presidente Luca Zaia torna in diretta dopo una settimana oggi - 27 agosto - e aggiorna sui dati del contagio e alle vittime del Covid e sulle misure di prevenzione. Ha parlato...

nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - fanpage : Focolaio #Billionaire, si cercano i clienti del locale, ma molti hanno lasciato nomi falsi - MediasetTgcom24 : Sardegna, focolaio Covid in un camping: 61 positivi su 150 tamponi #sardegna - rumpili2 : RT @PieraBelfanti: Davvero i Vip contagiati al #Billionaire riscuotono tanto interesse? Tutti i Tg ne parlano. Parlateci del focolaio Covi… - bizcommunityit : Covid, focolaio a Cortina al Summer festival: l'annuncio di Zaia, «500 persone da controllare» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid, focolaio a Cortina al Summer festival: l'annuncio di Zaia, «500 persone da controllare» Il Messaggero CORONAVIRUS. SIPPS: RAFFORZARE MEDICINA TERRITORIO E 30MLN DI TAMPONI IN AUTUNNO

“In meno di quattro mesi il Coronavirus ha causato circa 35mila morti nel nostro Paese e oltre 800mila nel mondo. Il decesso di oltre 170 nostri colleghi medici, insufficientemente informati e protett ...

Coronavirus: nuovo positivo nel Casertano, il terzo in città

San Prisco – Nuovo caso di Coronavirus nel Casertano, questa volta nel comune di San Prisco. E’ il sindaco, Domenico D’Angelo, ad ufficializzare il concittadino positivo al covid con la seguente comun ...

